POL-SI: Speichenreflektoren an Grundschule in Siegen übergeben - #polsiwi

Hilchenbach-Vormwald (ots) - Zu einem Alleinunfall kam es am Freitagabend (20.05.2022, 23:30 Uhr) auf der Vormwalder Straße. Ein 33-jähriger Autofahrer war dort in Richtung Grund unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab in den dortigen Grünstreifen und streifte die dortige Leitplanke. Anschließend schleuderte das Auto über die Straße und prallte frontal gegen eine Bruchsteinmauer. Nach ...

