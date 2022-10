Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Raubdelikt auf Nettomarkt in der Bahnhofstraße

Sprockhövel (ots)

Am Freitag, den 14.10.2022 betraten gegen 18.25 Uhr zwei bislang unbekannte Täter eine Nettofiliale in der Bahnhofstraße. An der Kasse forderten dann die beiden Täter unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der Tageseinnahmen. Nachdem die beiden Täter das Geld ausgehändigt bekommen hatten, verließen beide fluchtartig das Ladenlokal in nördlicher Richtung. Die Täter werden beschrieben als männlich, beide ca. 180cm groß, südländisches Erscheinungsbild, 17 bis 20 Jahre alt. Bekleidet war ein Täter mit einem schwarzen Kapuzenpullover, der andere mit einem weißen Kapuzenpullover. Beide Täter waren darüberhinaus mit Sonnenbrille und Mundschutz maskiert. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung der Täter.

