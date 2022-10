Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sieben Pedelecs in einer Nacht entwendet

Wetter (ots)

Im Tatzeitraum zwischen dem 17.10.2022 um 00:00 Uhr und 07:45 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Garage und einem Schuppen in der Osterfelderstraße, die an ein dort befindliches Mehrfamilienhaus angrenzen. Sie entwendeten u.a. durch Aufhebeln des Tors insgesamt drei Pedelecs im Gesamtwert von knapp 10.000 Euro und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Eins der E-Bikes wurde anschließend im Rahmen eines Einsatzes in der Oberwengerner Straße in einem Graben am Fahrbahnrad aufgefunden und der Eigentümerin übergeben.

Kurz zuvor wurden der Polizei am Montag (17.10.) zwei weitere Einbruchsdiebstahldelikte gemeldet. In der Voßhöfener Straße wurden im Tatzeitraum zwischen dem 16.10.2022 um 21 Uhr und dem 17.10.2022 um 08:30 Uhr zwei Pedelecs im Gesamtwert von ca. 5.000 Euro entwendet, die sich in einer an einem Einfamilienhaus angrenzenden Garage befunden hatten. Bislang unbekannte Täter hatten sich ebenso durch Aufhebeln der Tür Zugang zum Inneren verschafft. Ebenfalls in der Voßhöfener Straße wurdne im Tatzeitraum vom 16.10.2022 um 22:30 Uhr und dem 17.10.2022 um 05:30 Uhr zwei weitere Pedelecs im Gesamtwert von knapp 5.000 Euro aus einer nicht verschlossenen Garage entwendet.

Derzeit geht die Polizei von einer Einbruchserie aus.

