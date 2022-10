Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Motorradfahrer stürzt unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Breckerfeld (ots)

Am vergangenen Mittwoch (19.10.) befuhr gegen 19:15 Uhr ein 33-jähriger Breckerfelder mit seinem Motorrad den Kreisverkehr Frankfurter Straße / Prioreier Straße als ihm eine Polizeistreife entgegenfuhr. Der Motorradfahrer beschleunigte daraufhin sein Fahrzeug und bog in den Westring ab. Als ihm die Streife folgte, ignorierte der 33-jährige die ihm gegebenen Anhaltezeichen, beschleunigte nochmals bis er nach ca. 300m in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen geparkten Pkw sowie ein aufgestelltes Verkehrszeichen fuhr. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Der Beschuldigte stand zum Zeitpunkt des Unfalles unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und Alkohol und war nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell