Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Über Radweg gespanntes Seil gefährdet Radfahrer

Ludwigsburg (ots)

Ein 62-jähriger Radfahrer war am Montag gegen 18:20 Uhr auf dem Radweg von Ehningen in Richtung Gärtringen unterwegs. Kurz nach dem Ortseingang Gärtringen hatten bislang unbekannte Personen ein Seil über den Radweg gespannt. Der 62-Jährige erkannte das auf Kopfhöhe befindliche Seil aufgrund der Dunkelheit zu spät und fuhr dagegen. Glücklicherweise wurde das Seil vom Helm des Fahrradfahrers abgewiesen und streifte daher nur über seinen Kopf hinweg, so dass der 62-Jährige nicht stürzte. In der Nähe konnte der Radfahrer drei Personen erkennen, bei denen es sich mutmaßlich um Kinder im Alter von etwa 10 Jahren gehandelt haben soll. Ob diese Personen mit dem Sachverhalt in Verbindung stehen ist derzeit noch unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell