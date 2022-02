Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Kellerbrand im Kallieser Stieg

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht (02.02.2022) ist es im Kallieser Stieg in Kaltenkirchen zum Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen.

Um 01:00 Uhr wurde eine Rauchentwicklung aus dem Wohnhaus gemeldet.

Bei Eintreffen sahen die eingesetzten Beamten Rauch aus den Kellerfenstern aufsteigen, während die Bewohner bereits das Haus verließen.

Die Feuerwehr übernahm die Brandbekämpfung.

Näheres dazu ist der Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68034/5136425

Rettungskräfte brachten eine Anwohnerin mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Nach erster Einschätzung wurde sie leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte das Feuer in einer Parzelle im Keller aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen sein.

Beamte des Kriminaldauerdienstes beschlagnahmten nach Abschluss der Löscharbeiten den Brandort.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung unter 04551 884-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell