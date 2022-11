POL-LB: Herrenberg: Unfall mit 12.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Eine bislang unbekannte Person brach zwischen Samstag 18:30 Uhr und Sonntag 17:30 Uhr das Schloss an einem im Rechbergweg in Oberjettingen geparkten Pkw Seat auf und gelangte so ins Innere des Fahrzeugs. Dort durchwühlte sie das Handschuhfach und entwendete schließlich aus zwei Ablagen Bargeld in Höhe von rund 50 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ...

mehr