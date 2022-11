Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Hoheneck: Motorradfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall in der Bottwartalstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es gegen 16:00 Uhr im Bereich der Bottwartalstraße im Ludwigsburger Stadtteil Hoheneck zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Motorradfahrer und einem 65-jährigen Mercedes-Lenker. Der 65-Jährige befuhr mit seinem Mercedes die Bottwartalstraße in Richtung Freiberg am Neckar, als er im Kreuzungsbereich von der Ludwigsburger Straße und der Flattichstraße von einem bislang unbekannten Motorrad-Lenker überholt wurde. Beim Überholvorgang streifte das Motorrad den Mercedes und verursachte einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete der unbekannte Lenker mit seinem Zweirad in Richtung Freiberg am Neckar und bog im weiteren Verlauf auf der "Benninger Höhe" nach rechts in Richtung Benningen ab. Der 65-Jährige folgte dem Motorrad und machte mit fortlaufender Lichthupe und der akustischen Hupe auf sich aufmerksam. Da der Motorrad-Lenker jedoch nicht reagierte, überholte er das Motorrad. Nach diesem Manöver wendete der Zweirad-Lenker im Anschluss sein Gefährt um 180 Grad und flüchtete unerkannt in Richtung Ludwigsburg. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

