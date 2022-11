Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen rückte am Montag gegen 13:20 Uhr in die Ziegelstraße in Sindelfingen aus, nachdem ein Anrufer Rauch aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gemeldet hatte. Die Feuerwehr räumte das Gebäude zunächst und drang anschließend gewaltsam in die vermeintlich betroffene Wohnung im dritten Obergeschoss ein. Als dort kein Rauch festgestellt werden konnte, wurde die darüber liegende Wohnung im vierten Obergeschoss überprüft. Allerdings konnte auch hier keine Ursache für den gemeldeten Rauch entdeckt werden. Später stellte sich heraus, dass die Rauchentwicklung mutmaßlich doch in der Wohnung im dritten Obergeschoss entstanden war. Vermutlich hatte der Bewohner Essen auf dem Herd vergessen. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 40 Wehrkräften vor Ort.

