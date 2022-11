Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unbekannte werfen Steine vom Hörnle-Steg - 28-Jähriger wird getroffen

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend gab es erneut einen Vorfall im Bereich des Hörnle-Stegs in Marbach am Neckar. Kurz vor 19.00 Uhr waren ein 28 Jahre alter Mann und eine 20-jährige Frau gemeinsam mit einem Hund auf einem Fußweg unterhalb des Hörnle-Stegs spazieren. Auf dem Steg befanden sich drei Personen. Plötzlich prasselten etwa zehn Steine auf die 20-Jährige und den 28 Jahre alten Mann herunter. Beide suchten unter der Brücke Schutz, wobei der Mann jedoch von einem Stein am Rücken getroffen wurde. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Diese gefährliche Körperverletzung könnte in Zusammenhang mit einer ähnlichen Tat vom Sonntagabend (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5363151) stehen. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, sucht weiterhin Zeugen.

