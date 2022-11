POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Freiberg am Neckar: Ergänzungsmeldung zum Fund sterblicher Überreste

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zwischen Donnerstag 17:00 Uhr und Samstag 11:00 Uhr einen in der Pflasterstraße in Erdmannhausen geparkten Audi. Der Audi stand auf einem öffentlichen Parkplatz beim Rathaus geparkt. Der Täter zerkratze das Fahrzeug an der Motorhaube sowie entlang der gesamten Fahrerseite. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Marbach am ...

