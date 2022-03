POL-EL: Meppen - Diebstahl von Kupfer

Nordhorn (ots) - Am 15. März zwischen 15.00 Uhr und 15.45 Uhr kam es in Nordhorn in der Clemensstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde der Mercedes eines 65-Jährigen, welcher am rechten Fahrbahnrand stand, am Heck beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der ...

