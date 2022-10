Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Bilanz der Radkontrollen - über 50 Verstöße festgestellt

In Marl, Recklinghausen, Datteln und Haltern am See hat die Polizei an den vergangenen beiden Tagen (Dienstag und Mittwoch) verstärkt Radfahrer und Radfahrerinnen kontrolliert. Die Bilanz: Bei 51 Radfahrenden wurden Verstöße bzw. technische Mängel festgestellt, in den meisten Fällen wurden Verwarngelder fällig. Mal wurde während der Fahrt das Handy benutzt, auf der falschen Radwegseite gefahren ("Geisterradler") oder das Fahrrad war nicht verkehrssicher, weil beispielsweise kein oder zu wenig Licht vorhanden war. Bei den Kontrollen ist Datteln positiv aufgefallen: Bei 74 kontrollierten Fahrrädern und Pedelecs mussten "nur" sechs Verwarngelder erhoben werden.

Neben den Fahrradkontrollen wurden in den vier Städten auch andere Verkehrskontrollen und Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei mussten über 100 Verwarngelder gezahlt und fast 20 Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben werden. Allein in Marl wurden drei Fahrzeuge festgestellt, die über eine rote Ampel gefahren sind.

Die Polizei wird auch weiterhin Kontrollen dieser Art durchführen. Ziel ist es, die Zahl der Unfälle zu senken und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit ist es immens wichtig, mit einer guten und funktionierenden Beleuchtung unterwegs zu sein. Fahrradfahrer/innen und Fußgänger/innen sollten außerdem reflektierende Kleidung tragen, um schneller und besser gesehen zu werden.

