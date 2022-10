Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unbekannter Rollstuhlfahrer belästigt 12-Jährige

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Mann in einem Rollstuhl soll am Mittwoch, gegen 14:30 Uhr, ein 12-jähriges Mädchen an der Wartburgstraße an Hand und Schulter gegriffen und zu sich gezogen haben. Anschließend soll er das Kind gegen dessen Willen geküsst haben. Im weiteren Verlauf konnte sie sich losreißen und flüchten.

Personenbeschreibung: männlich, 50-60 Jahre alt, kurze weiße/graue Haare und Stoppelbart, fehlender linker Schneidezahn, ein Bein ist augenscheinlich komplett, das andere teilweise amputiert. Bekleidet mit schwarz/rot karierter Hose und grauem Oberteil.

Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

