Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: Zwei 21-Jährige wegen Verdachts der Körperverletzung und des versuchten Diebstahls in Haft

Ludwigsburg (ots)

Zwei 21 Jahre alte Tatverdächtige befinden sich seit Sonntagnachmittag wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung und versuchtem besonders schwerem Fall des Diebstahls in Untersuchungshaft. Die beiden Männer sollen am Samstagnachmittag mehrere hochwertige Parfums im Gesamtwert von rund 800 Euro aus einem Einkaufszentrum im Gewerbegebiet Tammerfeld in Ludwigsburg entwendet haben. Ein 56 Jahre alte Ladendetektiv habe die beiden Männer dabei beobachtet, wie sie das Einkaufszentrum verließen, ohne die Waren bezahlt zu haben. Er habe hierauf zu Fuß deren Verfolgung aufgenommen. Die Tatverdächtigen bemerkten ihren Verfolger vermutlich und seien zu einem gegenüberliegenden Möbelhaus geflüchtet. Dort hätten sie versucht den 56-Jährigen abzuschütteln, indem sie eine Feuertreppe hinaufgerannt seien. Da diese jedoch an einer Tür endete, die von außen nicht zu öffnen ist, hätten sie sich dort wohl des Diebesgutes entledigt und versucht ihre Flucht fortzusetzen. Der Ladendetektiv habe jedoch einen der beiden 21-Jährigen festhalten können. Der zweite Tatverdächtige sei seinem Komplizen zur Hilfe geeilt und habe den 56-Jährigen geschlagen. Die beiden Tatverdächtigen hätten sich hierdurch befreien können. Alarmierte Polizeibeamte nahmen beide Männer kurze Zeit später auf der Herrentoilette des Möbelhauses vorläufig fest. Beide Tatverdächtige wurden am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl, setzte ihn in Vollzug und wies die 21 Jahre alten Männer mit rumänischer Staatsangehörigkeit in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell