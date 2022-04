Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim-Ottmarsheim: 400 Liter Kraftstoff gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag 16.00 Uhr und Montag 11.00 Uhr schlugen noch unbekannte Täter auf einem Schotterparkplatz in der Max-Eyth-Straße in Ottmarsheim zu. Auf dem Parkplatz standen mehrere LKW. An eines der Fahrzeuge machten sich die noch unbekannten Diebe heran und machten sich am Tank zu schaffen. Vermutlich da der Tankdeckel speziell gesichert war, entfernten die Täter die in den Tank integrierte Pumpe gewaltsam und pumpten den Kraftstoff anschließend ab. Durch dieses rabiate Vorgehen muss nun der gesamte Tank ausgetauscht werden. Der LKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Der Wert des Kraftstoffs dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143 40508-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell