Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betäubungsmittel aufgefunden

Linz am Rhein (ots)

Im Rahmen einer Personenüberprüfung am Samstagabend am Bahnhof in Linz fanden Beamte der Bundespolizei bei einem 26-jährigen Mann aus St. Katharinen Betäubungsmittel in geringer Menge. Die Drogen wurden sichergestellt, gegen den Mann wurde ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

