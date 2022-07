POL-DA: Bensheim: Reh von Hund angefallen/Kitzen droht Hungertod

Birkenau (ots) - An einem auf dem Parkplatz "Reisener Höhe" bei Nieder-Liebersbach abgestellten Audi Cabrio, schnitten Unbekannte am Montag (25.07.), gegen 10.00 Uhr, das Dach auf und entwendeten anschließend eine im Auto abgelegte Bauchtasche samt wenigen Euro Bargeld und einer Sonnenbrille. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060. Rückfragen bitte an: ...

