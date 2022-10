Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Fahndung mit Foto

Recklinghausen (ots)

In der Aldi-Filiale am Ickerner Markt in Castrop-Rauxel wurde am 04.03.2022 eine Geldbörse aus einer Tasche entwendet. Mit der darin befindlichen EC-Karte holte ein unbekannter männlicher Tatverdächtiger im Anschluss an einem nahegelegenen Geldautomaten der Dortmunder Volksbank Bargeld ab.

Am Geldautomaten konnte der Tatverdächtige videofotografiert werden. Die Fotos finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/90123

Wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte unter 0800 2361 111 bei dem zuständigen Kriminalkommissariat der Polizei Recklinghausen.

