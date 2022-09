POL-UN: Kamen - Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes mit Polizeihauptkommissar Frank Ellerkmann

Holzwickede (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (31.08.2022) schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe einer Kindertagesstätte an der Hauptstraße ein. Die Einbrecher stiegen in das Objekt ein und durchsuchten die Schränke im Büro. Nach ersten Feststellungen wurden eine Geldkassette und eine Mobiltelefon entwendet. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die ...

