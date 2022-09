Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - 36 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte treten ihren Dienst bei der Kreispolizeibehörde Unna an

Kreis Unna (ots)

Wie in jedem Jahr stand auch am heutigen 1. September 2022 der landesweite Versetzungstermin für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in Nordrhein-Westfalen an. Landrat Mario Löhr, Leiter der Kreispolizeibehörde Unna, hat am Donnerstagmorgen 36 Neuzugänge begrüßt.

Nach ihrem abgeschlossenen Bachelorstudium beginnen 22 Kolleginnen und Kollegen bei der Kreispolizeibehörde Unna ihre polizeiliche Laufbahn. 14 Beamtinnen und Beamte haben sich aus anderen Behörden in den Kreis Unna versetzen lassen.

Die 36 Neuzugänge verteilen sich wie folgt auf die Dienststellen:

- Polizeiwache Unna: 10 Beamtinnen und Beamte - Polizeiwache Schwerte: 8 Beamtinnen und Beamte - Polizeiwache Kamen: 4 Beamtinnen und Beamte - Polizeiwache Werne: 4 Beamtinnen und Beamte - Direktion Kriminalität: 8 Beamtinnen und Beamte - Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz: 1 Beamter - Direktion Zentrale Aufgaben: 1 Beamter

Zwei Polizeibeamte wurden zum 1. September 2022 aus dem Kreis Unna in andere Behörden versetzt.

Redaktioneller Hinweis: Dieser Pressemitteilung sind neben eines Gruppenbildes vier Fotos angehängt, die die neuen Kolleginnen und Kollegen der vier Polizeiwachen mit ihren Vorgesetzten zeigen.

