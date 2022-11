Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: nach Unfall zwischen PKW-Lenker und E-Bike-Fahrer kommt es zu Auseinandersetzung

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend gegen 20.15 Uhr kam es zwischen einem 26 Jahre alten E-Bike-Fahrer und einem 40-jährigen VW-Lenker im Kreuzungsbereich der Vischerstraße und der Hindenburgstraße in Ludwigsburg zu einem Unfall. Beide Fahrzeuglenker standen nebeneinander an der Kreuzung zur Hindenburgstraße und wollten nach links abbiegen. Mutmaßlich fuhren beide gleichzeitig los, so dass sie beim Abbiegevorgang zusammenstießen. Der 26-jährige Fahrradfahrer stürzte in der Folge. Anstatt hierauf anzuhalten, setzte der 40-Jährige seine Fahrt fort. Der 26-Jährige rappelte sich auf und nahm zunächst zu Fuß die Verfolgung auf. Als er den VW des 40-Jährigen erreicht hatte, soll er auf den PKW eingeschlagen und das Fahrzeug beschädigt haben. Anschließend setzte der E-Bike-Fahrer dem VW fahrenderweise nach. In der Siebenbürgenstraße stieg der 40-Jährige schließlich aus seinem PKW aus und soll nach dem 26-Jährigen geschlagen haben. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen, die den Unfall bzw. die darauffolgenden Ereignisse zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern beobachten haben und bittet diese sich zu melden.

