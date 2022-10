Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall auf der BAB40 in FR Duisburg - eine verletzte Person

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Montag, den 10.10.2022 wurde der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 09.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB40 in Fahrtrichtung Duisburg kurz vor der Ausfahrt Dümpten gemeldet. Daraufhin wurde sofort ein Hilfeleistungszug, sowie Kräfte des Rettungs- und des Führungsdienstes zur Einsatzstelle entsandt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits beide Fahrer*Innen der verunfallten PKW aus ihren Fahrzeugen befreit. Sie wurden bereits durch Ersthelfer*Innen betreut. Der Rettungsdienst, sowie ein Notarzt übernahmen später die weitere Versorgung der Verletzen. Eine leicht verletzte Patientin wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf das Absichern der Einsatzstelle, das Sicherstellen des Brandschutzes und das Aufnehmen auslaufender Betriebsstoffe. In der Anfangsphase musste die Einsatzstelle komplett gesperrt werden. Im Verlauf des Einsatzes konnte eine Fahrspur wieder freigegeben werden, so dass es auf der BAB40 zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Fahrtrichtung Duisburg kam. Nach ca. 30 Minuten konnte die Einsatzstelle der Polizei zur weiteren Unfallaufnahme übergeben werden. (MBa/HFi)

