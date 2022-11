Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach: Firmeneinbruch

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 14.00 Uhr und Montag 05.50 Uhr schlugen noch unbekannte Täter in der Industriestraße in Kleinglattbach zu. Sie verschafften sich zunächst Zutritt auf das umzäunte Firmengelände und brach in zwei Hallen ein. In eine der Hallen gelangten sie, indem sie erst das Schloss einer Zugangstür manipulierten. Als die Tür gewaltsam wohl nicht zu öffnen war, schnitten sie die mit Blech verkleidete Hallenwand auf. Der Einbruch in die zweite Halle gelang den Unbekannten, indem sie ein Fenster aufhebelten und anschließend einstiegen. Ob die Täter Diebesgut machen konnten, steht derzeit noch nicht fest. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07042 941-0 beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell