Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1358

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit rund 27.000 Euro Sachschaden kam es am Sonntag gegen 16:35 Uhr auf der Landesstraße 1358 zwischen Kuppingen und Sulz am Eck. Ein 19-jähriger Nissan-Lenker wollte zunächst einen vorausfahrenden Pkw überholen, nachdem dieser in Fahrtrichtung Kuppingen nach rechts auf einen Feldweg abbiegen wollte und hierzu seine Geschwindigkeit verringerte. Beim Ansetzen zum Überholvorgang übersah der Nissan-Lenker mutmaßlich den auf der Gegenfahrbahn in Richtung Sulz am Eck entgegenkommenden BMW einer 40-Jährigen. Trotz Ausweichmanöver des 19-Jährigen über die Gegenfahrspur nach links in den Grünstreifen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der BMW war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zu möglichen Verletzungen der Unfallbeteiligten dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell