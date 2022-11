Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Mehrere Fahrzeuge sowie eine Fensterfront eines Discounters beschädigt - Zeuge gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Samstag 16:30 Uhr und Sonntag 09:20 Uhr in Böblingen ihr Unwesen. Insgesamt 14 Fahrzeuge beschädigten die Täter hierbei. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Schönaicher Straße beschädigten die Täter acht geparkte Fahrzeuge, drei Fahrzeuge wurden auf dem Hallenbad-Parkplatz Murkenbach beschädigt, ein weiteres Fahrzeug in der Rosensteinstraße sowie zwei geparkte Pkw in der Breitensteiner Straße. Hierbei zerstachen die Täter die Reifen der Fahrzeuge, an einem Fahrzeug wurde zusätzlich die rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Ebenso wurde eine Fensterfront eines Lebensmittel-Discounters beschädigt, hierbei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07031 13-2500 beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

