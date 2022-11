POL-LB: Korntal-Münchingen: Unfallflucht mit 3.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, sucht einen PKW-Lenker, der am Sonntagmittag in der Sersheimer Straße in Großsachsenheim durch einen überholenden VW-Lenker gefährdet wurde. Kurz nach 13.00 Uhr soll der VW-Fahrer in Richtung Sersheim unterwegs gewesen und zunächst ...

