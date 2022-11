Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: gefährliches Überholmanöver in der Sersheimer Straße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, sucht einen PKW-Lenker, der am Sonntagmittag in der Sersheimer Straße in Großsachsenheim durch einen überholenden VW-Lenker gefährdet wurde. Kurz nach 13.00 Uhr soll der VW-Fahrer in Richtung Sersheim unterwegs gewesen und zunächst vorausfahrenden Fahrzeugen sehr dicht aufgefahren sein. Auf Höhe des Abzweigs in Richtung Kleinsachsenheim habe er zum Überholen angesetzt, wobei er mutmaßlich nicht auf den entgegenkommenden Verkehr geachtet hat. Ein bislang unbekannter PKW-Lenker, der ein älteres Mercedes-Cabrio gefahren sein soll und sich auf der Linksabbiegespur in Richtung Kleinsachsenheim eingeordnet hatte, musste bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem überholenden VW-Fahrer zu vermeiden. Der VW-Lenker setzte seine Fahrt anschließend fort. Die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs dauern an.

