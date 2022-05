Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme wegen Verstoß gegen Bewährungsauflagen

Freiburg (ots)

Ein 20-Jähriger, der sich nicht an die vom Gericht festgelegten Bewährungsauflagen gehalten hatte, konnte durch die Bundespolizei festgenommen werden. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Samstagnachmittag (30.04.2022) konnte ein 20-Jähriger, im Rahmen der Fahrscheinprüfung in einer Regionalbahn aus Basel gegenüber dem Prüfpersonal, kein gültiges Ticket und keinen Ausweis vorweisen. Bei der folgenden Personalienüberprüfung durch die Bundespolizei am Hauptbahnhof Freiburg konnte festgestellt werden, dass gegen den tunesischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl vorliegt. Wegen Diebstahl, Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz war der 20-Jährige zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten verurteilt worden. Unter Auflagen wurde diese zur Bewährung ausgesetzt. Weil der Mann sich in der Folge nicht an die Auflagen hielt, wurde er mittels Sicherungshaftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben. Durch die Bundespolizei wurde der 20-Jährige festgenommen und nach Vorführung beim Haftrichter in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz gegen ihn eingeleitet.

