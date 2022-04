Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Auseinandersetzung endet mit Pfefferspray Einsatz

Freiburg (ots)

Wegen des Verdachts der Körperverletzung bzw. der gefährlichen Körperverletzung hat die Bundespolizei Ermittlungsverfahren gegen drei Männer eingeleitet. Eine Person musste im Krankenhaus behandelt werden.

Am Sonntagabend (24.04.2022) gegen 21 Uhr wurde die Bundespolizei über einen Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft am Hauptbahnhof Freiburg informiert. Vor Ort traf die Streife auf einen 27-Jährigen und einen 35-Jährigen, die sich lautstark stritten. Weil der 27-jährige deutsche Staatsangehörige etwas aus dem Geschäft gestohlen haben soll, wurde er durch einen 35-jährigen deutschen Staatsangehörigen, bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Nach Beruhigung der Situation und Aufnahme des Sachverhaltes wurden die Personen durch die Bundespolizei wieder entlassen. Gegen 22:15 Uhr wurde die Bundespolizei erneut informiert, diesmal über eine Auseinandersetzung, im Terrassenbereich eines Cafés am Hauptbahnhof. Dabei soll Pfefferspray zum Einsatz gekommen sein. Vor Ort traf die Streife erneut auf den 27-Jährigen und den 35-Jährigen sowie auf zwei Mitarbeitende der DB Sicherheit. Nach bisherigen Erkenntnissen trafen die beiden Männer gegen 22 Uhr erneut aufeinander. In der Folge soll es erneut zum Streit und dann zu gegenseitigen Körperverletzungen gekommen sein. Dabei soll der 27-Jährige versucht haben, mit seiner Gehilfe den 35-Jährigen zu schlagen. Zur Unterbindung des Angriffs soll ein 48-Jähriger Mitarbeiter der DB Sicherheit Pfefferspray gegen den mutmaßlichen Angreifer eingesetzt haben. Durch die Bundespolizei wurde gegen den 27- Jährigen und den 35-Jährigen, sowie gegen den 48-jährigen, deutschen Staatsangehörigen Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der 27-Jährige wurde wegen Reizung der Augen durch das Pfefferspray im Krankhaus behandelt.

