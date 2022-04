Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Falsche Dokumente im Gepäck

Basel (ots)

Mit gefälschten Dokumenten im Gepäck wurde ein 50-Jähriger bei der Ausreise aus Deutschland in Basel durch Kräfte der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) festgestellt. Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Am Freitagvormittag (22.04.2022) kontrollierten Kräfte der GoD einen 50-Jährigen bei der Ausreise aus Deutschland in einem Fernzug in Basel. Der ukrainische Staatsangehörige konnte sich dabei mit seinem ukrainischen Reisepass ausweisen. Im Rahmen der Durchsuchung des mitgeführten Gepäcks des Mannes fanden die Einsatzkräfte einen rumänischen Führerschein und eine rumänische Identitätskarte. Beide Dokumente waren auf den 50-Jährigen ausgestellt. Bei der Überprüfung konnten an beiden Dokumenten Fälschungsmerkmale festgestellt werden. Im Gepäck befand sich auch der Mitarbeiterausweis des Mannes für eine Sicherheitsfirma. Im Rahmen der Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Mann den Ausweis nach seiner Entlassung unterschlagen hatte. Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Falsifikate sowie der unterschlagene Mitarbeiterausweis sichergestellt. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde der 50-Jährige mit einer Anlaufbescheinigung an die zuständige Ausländerbehörde weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell