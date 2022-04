Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei: Festnahme im Fernzug bei Freiburg

Freiburg im Breisgau (ots)

Ein offener Haftbefehl war gegen einen 43-Jährigen zu vollstrecken, als er im Fernzug bei Freiburg im Breisgau durch die Bundespolizei kontrolliert wurde. Da der Mann die offene Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er jetzt eine 118-tägige Haftstrafe absitzen.

Am späten Donnerstagabend (21.04.2022) wurde ein 43-jähriger deutscher Staatsangehöriger durch eine Streife der Bundespolizei, im Fernreisezug auf Höhe Freiburg im Breisgau, im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung, kontrolliert. Beim Abgleich der Daten wurde festgestellt, dass ein Haftbefehl gegen ihn zu vollstrecken war. Wegen gefährlicher Körperverletzung wurde der Mann von einem Gericht zu einer Geldstrafe von 5900 Euro verurteilt. Eine Zahlung an die Gerichtskasse seitens des Verurteilten blieb aus, deswegen wurde er zur Fahndung ausgeschrieben. Da der Gesuchte die geforderte Geldstrafe vor Ort nicht begleichen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der 118-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

