BPOLI-WEIL: Aufbruchsversuch eines Fahrkartenautomaten am Haltepunkt Schluchsee - Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Rheinfelden (Baden) (ots) - Nur durch die Zahlung von über 7000 Euro konnte ein 31-Jähriger seine Verhaftung und Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt durch die Bundespolizei abwenden. Er ersparte sich eine 120-tägige Freiheitsstrafe. Am späten Dienstagabend (19.04.2022) wurde der 31-jährige deutsche Staatsangehörige, am Autobahnübergang Rheinfelden, durch ...

mehr