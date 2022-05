Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Drogenschmuggler von Bundespolizei festgenommen - Heroin und Kokain im Schwarzmarktwert von über 65.000,- Euro beschlagnahmt

Aachen (ots)

Eine Zivilstreife der Bundespolizei hat am Freitag einen Drogenschmuggler mit 1,5 Kilogramm Heroin und über 350 Gramm Kokain festgenommen.

Der 39-jährige Iraner war zuvor mit seinem Fahrzeug über die Bundesautobahn 4 aus den Niederlanden eingereist, als er von den Beamten an der Ausfahrt Aachen-Laurensberg kontrolliert wurde. Bei der Kontrolle fanden sie im Fußraum des Fahrzeuges einen Karton, indem das Heroin und Kokain eingepackt war. Sie beschlagnahmten die aufgefundenen Betäubungsmittel im Schwarzmarktwert von über 65.000,- Euro und nahmen den 39-Jährigen fest. Im Anschluss verbrachten sie ihn zur Wache nach Eschweiler. Zuständigkeitshalber wurde die Zollfahndung Aachen über den Vorgang verständigt, die ihn wenig später in Eschweiler mit den beschlagnahmten Betäubungsmitteln übernahm. Noch am selben Tag wurde der 39-Jährige dem Haftrichter beim Amtsgericht Aachen vorgeführt, der eine Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten verhängte. Im Anschluss wurde er in die zuständige Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Zollfahndung Aachen führt zurzeit die weitergehenden Ermittlungen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell