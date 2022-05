Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haft nach Diebstahl: Bundespolizei nimmt Wiederholungstäter vorläufig fest

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Bereits am Freitag (13. Mai) nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof einen wohnungslosen 32-Jährigen vorläufig fest, nachdem er zwei Tage hintereinander in einer Drogerie hochwertige Parfüms entwendet haben soll. Neben der Zeugenaussage des Ladendetektivs, überführten ihn auch die Aufnahmen der Überwachungskamera - jetzt sitzt er in Haft.

Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 32-jährigen Mann mit georgischer Staatsangehörigkeit, nachdem ihn ein Sicherheitsmitarbeiter einer Drogerie im Kölner Hauptbahnhof beim Diebstahl hochwertiger Parfümflaschen entdeckt hatte. Der Tatverdächtige versteckte zwei Flakons im Gesamtwert von etwa 180 Euro in seiner Kleidung und versuchte die Filiale anschließend ohne Bezahlung zu verlassen. Bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizistinnen und Bundespolizisten festgehalten, zeigte sich der 32-Jährige direkt lautstark aggressiv und schlug mit seinen Armen wild gestikulierend um sich. Die Einsatzkräfte legten dem Georgier Handfesseln an und verbrachten ihn zur Dienststelle der Bundespolizei. Beim Abgleich seiner Daten stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der Mann bereits in der Vergangenheit wegen Diebstahlsdelikten mit dem Gesetz in Konflikt kam. Erst einen Tag zuvor soll er nach Aussage des Ladendetektivs Gegenstände im Wert von knapp 200 Euro aus der Drogerie entwendet haben. Nach Vorführung bei einem Richter folgte dieser der vorliegenden Beweislage und legte eine Haftstrafe fest.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell