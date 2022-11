Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: 48 Jahre alter PKW-Fahrer schläft an Ampel ein

Ludwigsburg (ots)

Einer Fahrzeuglenkerin war am Sonntag gegen 05.30 Uhr ein PKW aufgefallen, der im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 1671 und Landesstraße 1110 im Bereich des Linkssabiegestreifens in Richtung Tamm an der Ampel stand und mehrere Rot- und Grünphasen ignorierte. Schließlich fuhr die Frau an dem Fahrzeug vorbei und alarmierte die Polizei. Beamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen stellten vor Ort einen Range Rover mit laufendem Motor und eingeschaltetem Blinker fest. Auf dem Fahrersitz saß ein 48 Jahre alter Mann und schlief. Die Beamten weckten den Fahrer, der hierauf die Tür öffnete. Den Polizisten schlug Alkoholgeruch entgegen. Des Weiteren schwankte der Fahrer, nachdem er ausgestiegen war. Da ein Atemalkoholtest nicht möglich war, musste sich der 48-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Range Rover wurde letztlich abgeschleppt. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell