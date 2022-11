Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: private Feierlichkeiten enden mit handgreiflicher Auseinandersetzung

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend alarmierte eine Zeugin die Polizei, nachdem es gegen 22.35 Uhr in der Entengasse in Großbottwar zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen war. Wie sich nach Eintreffen zweier Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Marbach am Neckar herausstellte, war im Rahmen von privaten Feierlichkeiten zu einem Streit zwischen zwei verwandten Männern gekommen war. Der 30- und der 18-Jährige sollen sich gegenseitig geschlagen und teilweise auch getreten haben. Zwei 53 und 37 Jahre alten Frauen seien vermutlich im Zuge der Rangelei zwischen den Männern gestoßen bzw. gezogen worden und beide stürzten. Alle vier Personen erlitten Verletzungen. Die 53-Jährige wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung dauern an.

