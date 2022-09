Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Diebe im Vereinshaus + VW touchiert + Spiegelunfall

Neustadt: Diebe im Vereinshaus

Über ein Baugerüst gelangten Diebe an die Fenster im dritten Stockwerk des Vereinshauses in der Ritterstraße und öffnete diese gewaltsam. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und brachen dazu die Türen brachial auf. Zum möglichen Diebesgut liegen bislang keine Informationen vor. Der Einbruch ereignete sich zwischen 20 Uhr am Montag, 26. September, und 8.30 Uhr am Dienstag. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wer hat im angegebenen Zeitraum Personen auf dem Baugerüst gesehen? Wer hat ungewöhnliche Geräusche gehört und kann den Tatzeitraum damit eingrenzen? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Breidenbach- Wolzhausen: VW touchiert

In der Hainstraße touchierte ein unbekannter Autofahrer am Montag, 26. September, einen geparkten, schwarzen VW Golf. Dadurch entstanden zwischen 11.45 Uhr und 16.10 Uhr Schäden in Höhe von 500 Euro. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Steffenberg- Niedereisenhausen: Spiegelunfall

Auf der L3042 zwischen Hommertshausen und Niedereisenhausen kollidierten am Dienstag, 27. September, zwei sich entgegenkommende PKW leicht miteinander. Nach der Kollision der jeweils linken Außenspiegel gegen 6.50 Uhr setzte einer der Beteiligten seine Fahrt Richtung Hommertshausen unerlaubt fort. Es soll sich dabei vermutlich um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben. Beim anderen beteiligten Fahrzeug, einem schwarzen VW Golf, entstand ein Schaden in Höhe von rund 350 Euro. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

