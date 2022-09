Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Erneut Brandsatz auf Gelände der Polizeidirektion + Schwerverletzter Mann + Z gesprüht + Wohnung durchsucht + Hausfassade beschädigt + Mülltonnenbrände + Camp niedergebrannt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Erneut Brandsatz auf Gelände der Polizeidirektion - Zeugensuche

Einen kleinen Brandfleck auf einer Wiese und dabei eine Glasflasche mit einem heraushängenden Stofffetzen fanden Polizeibeamte am Sonntag, 25. September, gegen 7.35 Uhr auf dem Gelände der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf in der Raiffeisenstraße. Offenbar hatten Unbekannte die als Brandsatz umfunktionierte Flasche vom angrenzenden Gehweg in der Straße Im Lichtenholz in Höhe der Hausnummer 56 auf das Polizeigelände geworfen. Die Flasche landete auf einer Wiese und zerschellte beim Aufprall nicht, der in der Flasche befindliche Brandbeschleuniger lief zumindest teilweise aus und brannte dabei ab. Das Polizeigebäude sowie abgestellte Fahrzeuge befinden sich einige Meter von der Aufschlagstelle entfernt, weitere Schäden entstanden nicht. Die Beamten stellten den Brandsatz sicher, die Ermittlungen dauern an.

Bereits am Sonntag, 17. Juli, ereignete sich ein ähnlicher Vorfall (siehe dazu die Pressemeldung vom 29.07.2022, 8.40 Uhr). Die Staatsanwaltschaft Marburg hatte für Hinweise, die zur Ermittlung des oder der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 1.000,- Euro ausgelobt. Die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtswegs. Sie ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtspersonen bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Hinweise können in begründeten Fällen auch vertraulich behandelt werden.

Die Kriminalpolizei prüft mögliche Zusammenhänge bittet und auch im aktuellen Fall um Hinweise: Wem ist am Wochenende etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang aufgefallen? Wer hat Personen, wahrscheinlich zur Nachtzeit, in der Nähe des Polizeigeländes mit einer Flasche und Feuer hantieren sehen? Wer hat in der Umgebung jemanden bemerkt, der eine Flasche mit Flüssigkeit befüllt hat? Wer kann andere Hinweise in dieser Angelegenheit geben?

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle und insbesondere das Polizeipräsidium Mittelhessen, Polizeidirektion Marburg, 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Schwerverletzter Mann - Zeugensuche

Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um Hinweise zu einem Vorfall, dessen Hergang bisher noch vollkommen im Dunkeln liegt: Am Sonntag, 25. September, bemerkte ein Zeuge gegen 5 Uhr einen schwerverletzten Mann in der Straße Am Ortenbergsteg. Der aus dem Landkreis Rosenheim kommende 46-Jährige wies starke Verletzungen im Gesicht auf und konnte sich an kaum etwas mehr erinnern. Um ihn herum lagen mehrere Geldkarten und sein Portmonee fehlte offenbar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass Unbekannte den Mann ausraubten. Der 46-Jährige kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat am Sonntagmorgen eine Auseinandersetzung am Treppenaufgang beobachtet? Wem sind verdächtige Personen am Bahnhof oder in der Straße Am Ortenbergsteg in den frühen Morgenstunden aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Z gesprüht

An der L3289 zwischen Roßdorf und Schröck sprühten Unbekannte ein "Z" auf ein Verkehrsschild, das an der alten Straße Richtung Wisselsberg steht. Den entstandenen Schaden von etwa 200 Euro meldete ein Zeuge am Freitag, 23. September, gegen 17 Uhr. Der Staatschutz hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060): Wer kann den Tatzeitraum näher eingrenzen- seit wann befindet sich das "Z" auf dem Schild? Wer hat etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang bemerkt?

Wetter: Wohnung durchsucht

Diebe brachen in die Wohnung eines Mehrparteienhauses im Aueweg ein. Zwischen 10 Uhr am Sonntag, 18. September, und 15 Uhr am Freitag gelangten sie auf unbekannte Weise in das Haus, hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten alle Zimmer, bevor sie mit Diebesgut im Wert von etwa 500 Euro flüchteten. Darunter befand sich ein Handy und Bargeld. Der Schaden an der Tür beträgt etwa 200 Euro. Die Kripo Marburg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Biedenkopf- Eckelshausen: Hausfassade beschädigt

Etwa 1.000 Euro hoch ist der Schaden, der durch den Wurf eines Pflastersteins an der Hauswand eines Einfamilienhauses in der Bachstraße entstand. Zwischen 2 und 3 Uhr am Sonntag, 25. September, schlug der Stein in die Wand ein, die Richtung Obere Bergstraße zeigt. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Mülltonnenbrände - Zeugensuche

In drei verschiedenen Straßen brannten in den frühen Samstagmorgenstunden (24. September) mehrere Mülltonnen. In der Fontanestraße brannten sechs Mülltonnen, in der Großseelheimer Straße war es eine Tonne, die die Feuerwehr gegen 3.45 Uhr löschte. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Im dritten Fall, der sich etwa zeitgleich im Adalbert-Stifter-Weg ereignete, standen die drei angesteckten Tonnen an einer Hauswand, die durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2.000 Euro. Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat am Samstag gegen 3.45 Uhr verdächtige Personen in den genannten Straßen bemerkt? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Camp niedergebrannt

Im Hermann-Cohen-Weg brannte am Samstag, 24. September, ein aus mehreren Zelten und einer Hütte bestehendes Camp nieder, welches wohnsitzlose Personen als Unterkunft nutzten. Gegen 19.10 Uhr bemerkten die vier Anwesenden ein Knistern und konnten sich in der Folge alle unverletzt retten. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und sucht Zeugen: Wem ist am Camp am Samstagabend etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

