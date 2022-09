Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + Kabel im Kieswerk gestohlen + an Schiebedach gehebelt + Aus Autos bedient + Biker stürzt + Unfallflucht in Stadtallendorf + Polizei fahndet nach Fahrraddieb und sucht Besitzerin +

Marburg-Biedenkopf (ots)

Weimar-Niederweimar: Eine Tonne Metall gestohlen -

Vermutlich mit einem Kran und einem größeren Fahrzeug oder Anhänger brachten Kabeldiebe ihre Beute von dem Gelände eines Kieswerkes in Sicherheit. Die Täter suchten das im Huteweg gelegene Werk auf und ließen eine etwa eine Tonne schwere Kabeltrommel mit rund 325 Meter Kabel mitgehen. Den Wert der Beute beziffert die Polizei auf rund 10.000 Euro. Zeugen, die die Diebe zwischen dem 09.09.2022 (Freitag), gegen 17.00 Uhr und dem 12.09.2022 (Montag), gegen 06.00 Uhr beobachteten oder denen in diesem Zeitraum am Kieswerk Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06421) 4060 bei der Marburger Polizei zu melden.

Amöneburg: An BMW vergriffen -

Einen Schaden in Höhe von rund 2.700 Euro ließ ein Unbekannter an dem Panoramadach eines dunkelblauen dreier BMW zurück. Der Kombi parkte am zurückliegenden Wochenende in der Straße "Wickenberg". Beim Losfahren am Sonntag (18.09.2022) floss Wasser in den Innenraum, anschließend riss die Scheibe des Panoramadaches. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Täter mit einem spitzen Gegenstand in die Dichtung stach und am Schiebedach hebelte. Hinweise zu dem Unbekannten nehmen die Ermittler der Stadtallendorfer Polizei unter Tel.: (06428) 93050 entgegen.

Marburg-Elnau: Aus Auto bedient -

In der Albert-Schweitzer-Straße erbeuteten Unbekannte Bargeld aus einem schwarzen Skoda. In der Nacht von Montag (19.09.2022) auf Dienstag (20.02.2022) stand der Octavia Kombi in Höhe der Hausnummer 2. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Wagen und erbeuteten rund 70 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Marburg: Dieb nutzt unverschlossene Tür -

Zwischen Montagabend (19.09.2022) und Dienstagmorgen (20.02.2022) schlug ein Dieb in der Wilhelm-Busch-Straße an einem Renault zu. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Beifahrertür des blauen "Talisman" nicht verschlossen war. Der Dieb öffnete die Tür und griff sich aus einer Ablage fünf Euro Hartgeld. Zeugen, die den Täter beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06421) 4060 bei der Marburger Polizei zu melden.

Bad Endbach: von der Fahrbahn gerutscht -

Mit einer Schnittwunde am Oberschenkel musste ein Motorradfahrer gestern Abend (20.09.2022) ins Dillenburger Krankenhaus transportiert werden. Der 33-jährige Biker war gegen 18.30 Uhr mit seiner Kawasaki auf der Landstraße zwischen Wommelshausen und Hülshof unterwegs. In einer Linkskurve verlor der Biedenköpfer aus bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle über seine Maschine, touchierte die dort beginnenden Leitplanke und stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den anschließenden Transport ins Krankenhaus. Die Schäden an seiner Kawasaki belaufen sich auf mindestens 4.000 Euro.

Stadtallendorf: Nach Unfall mit Baustellenfahrzeug davongefahren -

Nach einer Verkehrsunfallflucht am späten Dienstagabend (20.09.2022) im Eulenweg, bittet die Polizei in Stadtallendorf um Mithilfe. Gegen 22.30 Uhr schreckte ein Knall die Besitzer eines grauen VW Caddy auf. Als sie der Ursache auf den Grund gingen, beobachteten sie einen weißen Pritschenwagen, der in Richtung der Straße "Am Lohpfad" davonfuhr. Der Knall resultierte aus dem Zusammenstoß des Pritschenwagens mit dem Caddy. Die Schäden an dem VW belaufen sich auf geschätzte 1.000 Euro. Nach Einschätzung der Zeugen fuhr ein etwa 30 Jahre alter Mann, der aus dem osteuropäischen Raum stammt, den Wagen. Er war von kräftiger Statur, hatte ein dickliches Gesicht und kurze Haare. Die Pritsche war mit einem Gestell beladen. Auf der Motorhaube des Fahrzeugs waren große Buchstaben aufgebracht. Zeugen, die Angaben zu dem weißen Pritschenwagen oder zu dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06428) 93050 bei der Polizeistation in Stadtallendorf zu melden.

Kirchhain: Fahrrad am Bahnhof gestohlen - Polizei sucht Besitzerin -

Nach dem Diebstahl eines Fahrrades am Bahnhof in Kirchhain fahndet die Polizei nach dem Täter und bittet die Besitzerin des Fahrrades sich zu melden. Am Donnerstagmorgen vergangene Woche (15.09.2022), gegen 09.20 Uhr beobachtete ein Zeuge den Diebstahl. Demnach brach der Täter das Schloss des an einem Laternenmast festgeschlossenen Bikes mit einem Holzstab auf, griff sich das Fahrrad und bestieg damit einen Zug in Richtung Marburg. Eine Streife der Marburger Polizei überprüfte den Zug im Marburger Bahnhof - den Dieb oder das Rad entdeckten sie jedoch nicht. Offensichtlich stieg dieser mit dem Rad in Cölbe aus.

Nach Angaben des selben Zeugen, hatte die Besitzerin am Morgen das Fahrrad am Bahnhof festgeschlossen. Er kann keine genauen Angaben zu dem Fahrrad oder der Besitzerin machen. Der Stadtallendorfer Polizei liegt keine Anzeige zu einem Fahrraddiebstahl am Kirchhainer Bahnhof vor. Darum bitten sie die Besitzerin sich bei ihnen zu melden.

Nach Einschätzung des Zeugen war der Dieb afrikanischer Abstammung. Er trug einen schwarzen Jogginganzug mit violetten Applikationen sowie einen schwarzen Rucksack.

Die Ermittler in Stadtallendorf suchen Zeugen und fragen:

- Wer kann Angaben zur Identität des Fahrraddiebes machen? - Wem ist der Unbekannte mit dem Fahrrad am 15.09.2022 am Cölber Bahnhof aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizei in Stadtallendorf unter Tel.: (06428) 93050.

Guido Rehr, Pressesprecher

