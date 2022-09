POL-MR: + Diebe in Kirchen + Unfälle mit und ohne Promille + Drogenfahrer erwischt + Müll brennt + Kleidung gestohlen + Touran durchsucht + Einbruch scheitert +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf

Marburg: Müllcontainer brennen -

Heute in den frühen Morgenstunden (19.09.2022) rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Chemnitzer Straße aus. Gegen 01.56 Uhr alarmierte ein Zeuge die Rettungskräfte, weil eine große Mülltonne brannte. Die Marburger Feuer löschte den Brand. Die Polizei geht derzeit von fahrlässiger oder vorsätzlicher Inbrandsetzung aus. Angaben zum Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem sind heute Morgen in der Chemnitzer Straße im Zusammenhang mit dem Brand Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Marburg: Scheibenwischer abgeknickt -

In der Zeppelinstraße vergriffen sich am Wochenende Unbekannte an einem schwarzen T-Roc. Der VW parkte zwischen Freitagabend (16.09.2022), gegen 19.00 Uhr und Samstagmorgen (17.09.2022), gegen 09.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 36. Die Täter knickten den Heckscheibenwischer des Wagens ab. Ein neuer Scheibenwischer wird etwa 100 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Marburg: Rotlichtfahrt entlarvt Drogenfahrer -

Mit einer Blutentnahme auf der Marburger Wache endete am Samstagmorgen (17.09.2022) die Drogenfahrt eines 29-Jährigen. Der in Wetter lebende Mann war gegen 09.10 Uhr mit seinem Roller auf der Universitätsstraße unterwegs. Weil er das Rotlicht einer Ampel missachtete, stoppte ihn eine Streife der Marburger Polizei. Reaktions- und Konzentrationstest erhärteten den Verdacht, dass der 29-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Ordnungshüter ordneten eine Blutentnahme an, die ein Arzt durchführte. Wegen der Drogenfahrt kommt nun ein Strafverfahren auf den Rollerfahrer zu. Im Anschluss an die Blutentnahme durfte er die Marburger Wache wieder verlassen.

Marburg-B3: Gegen Leitplanke geprallt -

Ohne Verletzungen überstand ein Unfallfahrer gestern Abend (18.09.2022) einen Aufprall mit seinem Ford gegen die Leitplanke der B3. Der in Marburg lebende Fiestafahrer war gegen 18.35 Uhr von Cappel in Richtung Marburg unterwegs und wollte die B3 an der Anschlussstelle Marburg-Mitte verlassen. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in die Leiplanke. Sein Ford war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Blechschäden summieren sich auf mindestens 4.000 Euro - die Reparatur der Leitplanke wird weitere 1.000 Euro kosten.

Marburg-Schröck: Mit Promille im Graben gelandet und abgehauen -

Nachdem er mit seinem Skoda zwischen Bauerbach und Schröck im Straßengraben gelandet war, flüchtete der 40-jährige Fahrer zu Fuß von der Unfallstelle. Gegen 01.20 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Marburger Polizei, die den im Straßengraben stehenden Roomster entdeckt hatten. Offensichtlich hatte der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Ermittlungen an der Halteranschrift führten zunächst nicht zu dem Unfallfahrer. Nach rund zwei Stunden und offensichtlich gutem Zureden von Angehörigen, meldete sich der 40-Jährige bei den Ordnungshütern. Eine Streife las ihn im Feld zwischen Wittelsberg und Heskem auf. Er hatte einen Cut an einem Auge und klagte über Hüftschmerzen. Sein Alkoholtest erbrachte einen Wert von 0,82 Promille. Die Polizisten fuhren ihn in die Uni-Klinik, wo er untersucht wurde und ihm ein Arzt zwei Blutproben abnahm. Sein Skoda musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 5.000 Euro. Auf den Unfallfahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Neustadt: Touran durchwühlt und weggerannt -

Am frühen Sonntagmorgen (18.09.2022) durchsuchte ein Unbekannter einen in der Hochstraße geparkten VW Touran. Gegen 04.00 Uhr machten "klackende" Geräusche eine Anwohnerin stutzig. Als sie diesen auf den Grund ging, entdeckte sie einen Mann in einem weißen SUV, der augenscheinlich nach Wertsachen suchte. Als sie auf sich aufmerksam machte, sprang der Unbekannte aus dem Fahrzeug und rannte in Richtung "Am Bahndamm" davon. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die "klackenden" Geräusche von den Versuchen des Flüchtigen stammten, durch Ziehen an den Türgriffen zu testen, ob geparkte Fahrzeuge verschlossen waren. Nach ersten Erkenntnissen machte der Dieb keine Beute. Der Unbekannte ist zwischen 175 und 180 cm groß, von sportlicher Statur und trug einen grauen Hoodie sowie eine dunkle Hose. Wem ist der Unbekannte am frühen Sonntagmorgen noch aufgefallen? Wer hat den Täter nach 04.00 Uhr auf seiner Flucht beobachtet? Hinweise erbittet die Polizei in Stadtallendorf unter Tel.: (06428) 93050.

Neustadt: Diebe bedienen sich aus Container -

Nach dem Diebstahl von Kleidungsstücken aus einem Altkleidercontainer an der Stadthalle bittet die Stadtallendorfer Polizei um Mithilfe. Am Mittwochabend der vergangenen Woche (14.09.2022) beobachteten Zeugen gegen 21.45 Uhr, wie vier Männer und eine Frau mehrere Tüten mit Kleidung vollstopften. Anschließend gingen die Diebe mit ihrer Beute in Richtung der Erstaufnahmeeinrichtung davon. Ermittlungen in der Einrichtung führten bisher nicht zur Identifizierung der Männer und der Frau. Wer hat die Diebe mit ihren Tüten am Mittwoch vergangener Woche in der Querallee an der Stadthalle oder später auf ihrem weiteren Fußweg noch beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu deren Identität machen? Hinweise erbittet die Polizei in Stadtallendorf unter Tel.: (06428) 93050.

Lohra: Kirche durchwühlt -

Eine Handvoll Euros erbeutete ein Dieb am Samstag (18.09.2022) aus der katholischen Kirche in der Roseggerstraße. Zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr betrat der Unbekannte das Kirchenhaus und verschaffte sich zu zwei Räumen gewaltsam Zutritt. Dort durchwühlte er Schränke und Kommoden und ließ einen einstelligen Eurobetrag mitgehen. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die den Täter im genannten Zeitraum beobachteten oder denen Personen im Bereich der Kirche auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06421) 4060 bei der Marburger Polizei zu melden.

Ebsdorfergrund-Ebsdorf: Geldkassette in Kirche geknackt -

Unbekannte Diebe suchten die evangelische Kirche in der Kirchgasse auf. Zunächst versuchten die Täter vergeblich den Opferstock im Eingangsbereich aufzuhebeln. Anschließend machten sie sich an der Geldkassette der Kerzenständer zu schaffen und brachen diese auf. Die Kirchenverwaltung schätzt, dass maximal vier Euro von den Dieben erbeutete wurden. Die Schäden durch die Aufbrüche summieren sich auf etwa 200 Euro. Zeugen, die die Täter am Samstagnachmittag (17.09.2022), zwischen 10.30 Uhr und 15.30 Uhr beobachteten oder die sonst Angaben zu den Dieben machen können, werden gebeten die Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 4060 zu informieren.

Kirchhain: Einbrecher scheitern -

Auf Beute aus einem Mehrfamilienhaus hatten es Einbrecher in der Gartenstraße abgesehen. Am Freitagabend (16.09.2022) informierten die Besitzer die Polizei, da Unbekannte versucht hatten in das Gebäude einzudringen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter zunächst einen Stein in eine Scheibe der Eingangstür schleuderten, ohne in das Haus einzudringen. Anschließend schoben sie auf der Rückseite einen Rollladen hoch und schlugen die Fensterscheibe ein. Auch hier gelang es den Dieben nicht in das Haus einzusteigen. Die Schäden summieren sich auf rund 400 Euro. Wann genau die Einbrecher versuchten in das Haus zu gelangen ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeug in der Gartenstraße auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06428) 93050 bei der Stadtallendorfer Polizei zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

