POL-MR: Versuchter Quad-Diebstahl + Mädchen angefahren und weitergefahren - Zeugensuche + Sattelzug umgekippt + Sattelzug mit Leitplanke kollidiert + Audi im Parkhaus touchiert + Mercedes touchiert

Marburg: Versuchter Quad-Diebstahl

Der Besitzer eines Quads stellte sein Fahrzeug am Dienstag, 13. September, gegen 21 Uhr auf den Parkplatz in der Straße Krummbogen gegenüber der Tankstelle ab. Als er am Mittwoch gegen 9 Uhr zurückkehrte, fand er den Inhalt des geöffneten Fachs am Quad auf dem Boden verteilt vor, der Helm fehlte. Zudem hingen Kabel am Zündschloss herunter, weshalb von einem versuchten Fahrzeugdiebstahl ausgegangen wird. Die Kripo in Marburg bittet um Hinweise: Wem ist eine Person aufgefallen, die im Tatzeitraum auf dem Parkplatz an einem Quad hantierte? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Kirchhain: Mädchen angefahren und weitergefahren - Zeugensuche

Eine unbekannte Autofahrerin befuhr am Donnerstag, 15. September, die Hindenburgstraße Richtung Eisenbahnstraße. Am Zebrastreifen hielt sie offenbar gegen 13.35 Uhr kurz an, fuhr dann aber wieder los und kollidierte mit einem 12-jährigen Mädchen, das zu Fuß aus der Brückenstraße kommend die Hindenburgstraße auf dem Zebrastreifen überquerte. Das Kind fiel hin und verletzte sich leicht, die Autofahrerin fuhr unerlaubt weg. Sie soll zwischen 40 und 60 Jahre alt sein, braune Haare mit grauem Ansatz und grauen Strähnen in einer Bob-Frisur haben, zudem trug sie eine Brille. Der PKW war schwarz mit silberfarbenen Kühlergrill. Die Polizei in Stadtallendorf sucht Zeugen: Wer hat den Unfall gesehen? Wem ist zur Unfallzeit ein wegfahrender PKW aufgefallen, der als Unfallbeteiligter in Frage kommt? Wem kommt die beschriebene Person in diesem Zusammenhang bekannt vor? Hinweise an die Telefonnummer 06428/93050.

Weimar- Niederweimar: Sattelzug umgekippt

Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kippte am Mittwoch, 14. September, gegen 11.30 Uhr ein beladener Sattelzug um, als er die Abfahrt Niederweimar von der B3 Richtung Gießen befuhr. Der 52-jährige ausländische Fahrer verletzte sich dabei leicht, an der Zugmaschine und dem Auflieger entstanden Schäden in bislang unbekannter Höhe. Für die umfangreichen Umlade- und Abschleppmaßnahmen war ein Kran von Nöten, die Abfahrt Niederweimar war bis etwa 21.15 Uhr gesperrt.

Cölbe: Sattelzug mit Leitplanke kollidiert

Nachdem ein Sattelzug am Mittwoch, 14. September, aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit der Leitplanke kollidierte, war die B3 an der Abfahrt zur B62 nach Frankenberg für mehrere Stunden gesperrt. Der 57-jährige Fahrer aus Bad Oeynhausen kam vorsorglich ins Krankenhaus. Da durch den Unfall Schäden an der Zugmaschine und dem Auflieger entstanden waren und sie sich ineinander verkeilt hatten, dauerten die Abschleppmaßnahmen und die damit verbundenen Sperrungen bis etwa 17 Uhr.

Marburg: Audi im Parkhaus touchiert

Einen schwarzen Audi A4 Avant touchierte ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch, 14. September, im Parkhaus Ahrens in der Universitätsstraße. Der Audi stand dort zwischen 15.15 Uhr und 18 Uhr auf der Parkebene P1, die entstandenen Schäden betragen etwa 1.000 Euro. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Gladenbach: Mercedes touchiert

1.500 Euro hoch sind die Schäden in etwa, die am Mittwoch, 14. September in der Bahnhofstraße an einem Mercedes entstanden. Zwischen 7.50 Uhr und 10 Uhr touchierte ein Unbekannter den weißen C200, der gegenüber einer Praxis parkte. Vermutlich fuhr der Verursacher ein größeres Fahrzeug. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

