Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hakenkreuze gekritzelt + Z gesprüht + Toilette angesteckt + In Heizungsraum eingebrochen + E-Roller entwendet + Am Altkleidercontainer gescheitert + Fenster beschädigt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gladenbach: Hakenkreuze gekritzelt

Mehrere Hakenkreuze kritzelten Unbekannte auf Tische und Hauswände im Außenbereich der Schule in der Dr.-Berthold-Leinweber-Straße. Der dadurch entstandene Schaden beträgt etwa 250 Euro, zusätzlich ermittelt der Staatsschutz wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Verantwortliche entdeckten die Schmierereien am Dienstag, 13. September gegen 11.45 Uhr. Sie entstanden in einem Zeitraum ab Montag, 5. September, 8 Uhr. Weitere, gleichartige Kritzeleien hinterließen Unbekannte zwischen 14.30 Uhr am Dienstag, 13. September, und 9 Uhr am Mittwoch an einer Tür und einer Wand der Schule. Vermutlich entstand dabei kein finanzieller Schaden, da das rückstandlose Entfernen möglich war. Der Staatsschutz bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Neustadt: Z gesprüht

Ein "Z" und weitere Schriftzüge hinterließen Unbekannte am Junker-Hansen-Turm in der Ritterstraße. Die Schmierereien fielen am Freitag, 2. September, auf, wann genau sie entstanden ist allerdings nicht bekannt. Der entstandene Schaden beträgt etwa 300 Euro, der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Kirchhain: Toilette angesteckt

Unbekannte steckten auf dem Parkplatz Erlensee nahe der B62 ein Dixie-Klo an. Ein Zeuge bemerkte den Feuerschein am Mittwoch, 14. September, gegen 22.50 Uhr und informierte die Feuerwehr. Bei deren Eintreffen stand die mobile Toilettenanlage bereits im Vollbrand. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise: Wem ist am Mittwochabend etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang auf dem Parkplatz oder in der näheren Umgebung aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050 entgegen.

Stadtallendorf- Niederklein: In Heizungsraum eingebrochen

In einen auch als Hobbyraum genutzten Heizungsraum einer Hofreite in der Obergasse brachen Diebe zwischen 23.30 Uhr am Montag, 12. September, und 7.30 Uhr am Dienstag ein. Sie durchsuchten die Schränke und nahmen Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro an sich, darunter auch ein Laptop und Computerzubehör. Die Kripo in Marburg bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: E-Roller entwendet

Einen angeschlossenen schwarzen Elektroroller der Marke "Mi" im Wert von 400 Euro entwendeten Unbekannte am Mittwoch, 14. September, zwischen 17 und 21 Uhr vom Fahrradständer am Südbahnhof in der Frauenbergstraße. Die Polizei in Marburg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Neustadt: Am Altkleidercontainer gescheitert

Beim Versuch, den Inhalt eines Altkleidercontainers auf einem Parkplatz in der Allee zu entwenden, entstanden rund 500 Euro hohe Schäden. Die Diebe warfen den Container um und beschädigten die Rückwand, um an die Kleidung zu gelangen. Auch diese Vorgehensweise war offenbar erfolglos, sie flüchteten ohne Diebesgut. Wann genau das passierte, steht bislang nicht fest. Den beschädigten Container meldeten Zeugen am Mittwoch, 14. September, gegen 22.25 Uhr. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Neustadt: Fenster beschädigt

Die Kripo ermittelt wegen eines versuchten Einbruchs, der zwischen Freitag, 9. September, und Mittwoch in der Straße An der Weißmühle stattfand. In diesem Zeitraum beschädigten Unbekannte ein Fenster eines Jugendzentrums, stiegen dann aber nicht in das Haus ein. Der Schaden am Fenster beträgt etwa 600 Euro, die Kripo bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

