Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Korrekturmeldung: Mehrere E-Bikes entwendet

Marburg-Biedenkopf (ots)

Bei der um 11.51 Uhr veröffentlichten Meldung fehlte die Angabe des Tages (Freitag). Hier die korrigierte Meldung:

Biedenkopf- Eckelshausen: Mehrere E-Bikes entwendet

Diebe erbeuteten beim Einbruch in einen Fahrradladen in der Marburger Straße am Freitag, 9. September, unter anderem 14 E-Bikes der Marken Corratec, Giant und Specialized. Zwischen 4 Uhr und 5.20 Uhr brachen sie eine Tür auf und gelangten so in das Geschäft. Dabei entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Der Wert des Diebesguts liegt hingegen im sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um Hinweise: Wer hat im angegebenen Zeitraum das Verladen von Fahrrädern beobachtet oder wem ist ein großes Fahrzeug am Laden aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Yasmine Hirsch

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell