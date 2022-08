POL-HAM: Feuer in Treppenhaus - Müllcontainer in Brand gesetzt

Hamm-Uentrop (ots) - Eine Veranstaltungshalle des Maximilianparks war am Wochenende zweimal das Ziel von Einbrechern. Am frühen Freitagmorgen, 5. August, gegen 3.50 Uhr, gelangten Unbekannte durch ein Fenster in die Halle, in der aktuell eine Playmobil-Ausstellung stattfindet. Die Täter flüchteten anschließend ...

mehr