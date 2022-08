Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: In zwei Nächten 40 HU-Plaketten aus Kennzeichen geschnitten - Zeugen gesucht

Hamm-Heessen (ots)

In den Nächten auf Freitag, 5. August, und auf Samstag, 6. August, kam es in Heessen zu einer Vielzahl von Kennzeichendiebstählen.

In allen Fällen montierten die unbekannten Täter das hintere Fahrzeugkennzeichen ab und schnitten die HU-Plakette heraus.

Anschließend warfen sie die zerschnittenen Kennzeichen in unmittelbarer Nähe weg. Bislang meldeten sich 40 Geschädigte bei der Polizei. Die Kennzeichen waren an Autos angebracht, die in den Tatnächten an den folgenden Straßen parkten:

Dolberger Straße/Hoher Weg (sieben Fälle), Magnolienstraße (sechs Fälle), Kleiner Sommerkamp (sechs Fälle), Hoher Weg (sechs Fälle), Asternstraße (fünf Fälle), An der Marienkirche/Asternstraße (drei Fälle), Drosselweg (drei Fälle), August-Wibbelt-Straße (zwei Fälle), Kegenhoffweg (zwei Fälle).

Die Polizei Hamm bittet um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen und Personen an den genannten Straßen. Auch Aufnahmen von Überwachungskameras können hilfreich sein. Telefon: 02381/916-0, E-Mail: hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell