Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Sporthalle - Jugendliche flüchten

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine Sporthalle auf der Stefanstraße war am Sonntag, 7. August, gegen 19.40 Uhr das Ziel von Einbrechern.

Eine 58-Jährige befand sich zum Tatzeitpunkt an der Halle, als sie drei männliche Jugendliche bemerkte. Als diese die Frau erblickten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Norden. Kurze Zeit später rannten zwei weitere Jugendliche von der Halle kommend ebenfalls in Richtung Norden. Die 58-Jährige betrat daraufhin die Sporthalle und traf in den Umkleidekabinen auf einen sechsten Jugendlichen. Er flüchtete über ein offenstehendes Fenster, durch das er auch in die Halle gelangt war.

Die Zeugin beschreibt den Jugendlichen wie folgt: Er ist geschätzt zwischen 14 und 16 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß. Er hat blonde, lockige Haare, eine kräftige Statur und war mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Die drei Jugendlichen, die als erstes vor der Frau flüchteten, trugen ebenfalls schwarze T-Shirts.

Hinweise zu den sechs Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell