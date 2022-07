POL-OS: Merzen: Vier Leichtverletzte nach Kreuzungsunfall

Fürstenau (ots) - An der Industriestraße kam es am Samstagabend zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen 19 Uhr und 19:50 Uhr gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter durch den Garten auf die rückwärtige Terrasse. Dort wurde mit einem Hebelwerkzeug versucht, die Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Die Tathandlung wurde abgebrochen und man ...

mehr