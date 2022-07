Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Jugendlicher Radfahrer bei Unfall verletzt

Weil ein Autofahrer unaufmerksam war, kam es zu einem Unfall mit einem Pedelec-Fahrer.

Ulm (ots)

Am Freitagmorgen gegen 7.40 Uhr war ein 16-Jähriger mit seinem Pedelec auf dem Egginger Weg in Richtung Römerplatz unterwegs. Ein VW Golf fuhr in dieselbe Richtung. Auf Höhe des Sportzentrums Kuhberg bog der 22 Jahre alte Golf-Fahrer unmittelbar vor dem Jugendlichen nach rechts in einen Parkplatz ab. Der 16-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte deshalb in die Seite des Autos. Der Zweiradfahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der 22-Jährige hatte den Pedelec-Fahrer vermutlich übersehen, weil er seine Aufmerksamkeit beim Abbiegen einer Gruppe Fußgänger schenkte, die er aus dem Auto heraus grüßte.

++++++++++++++++1393445

Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell