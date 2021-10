Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Radlader durch Feuer erheblich beschädigt

Dobbertin (ots)

Beim Brand eines Radladers am Montagnachmittag in Dobbertin ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Brand im laufenden Betrieb der Arbeitsmaschine ausgebrochen sein. Der Fahrer hatte Qualm im Motorraum bemerkt und sich anschließend in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr kam anschließend zum Einsatz und löschte den brennenden Radlader, der durch den Brand erheblich beschädigt wurde. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

